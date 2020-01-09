Ordu’da kış lastiği denetimi

Ordu’da kış lastiği kullanmamaktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 8 Ocak'ta yapılan denetimlerde 23 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Jandarma ekipleri tarafından AltınorduUlubey, AltınorduKabadüz, GürgentepeUlubey, FatsaKumru, FatsaÇatalpınar, Ünyeİkizce ve ÜnyeAkkuş kara yollarında yapılan denetimlerde 405 araç kontrol edildi. Denetimlerde 8 araç sürücüne kış lastiği kullanmamaktan, 5 araç sürücüsüne seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmaktan, 7 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan olmak üzere toplam 23 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldı. Aynı denetimlerde 3 araç trafikten men edildi.

Yetkililer, vatandaşların özellikle güney ilçe karayolları ile KabadüzÇambaşı ve AybastıPerşembe Yaylalarına araçla seyahatleri esnasında; zincir, takoz, çekme halatı, fener, ilk yardım çantası, akü takviye kablosu gibi malzemeleri bulundurmaları ve kış lastiği uygulamalarına uymalarının önem arz ettiğine dikkat çekti.

ORDU 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.