Kanlı idrara dikkat Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz: ”Sigara içenler, boya, lastik, petrol, alüminyum ve demir sanayi sektöründe çalışanlar risk altında”

Özellikle erkeklerin korkulu rüyası mesane kanseri bazı belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, “İdrardan kan gelmesi ürolojik bir tümör bulgusu olarak kabul edilir ve ileri inceleme gerektirir” dedi.

Prostat kanserinden sonra dünyada en yaygın kanser türü olan mesane kanseri, erkeklerde kadınlara oranla 4 kat daha fazla görülüyor. Mesane tümörü 6070’li yaşlarda daha sık görülse de hemen her yaşta ortaya çıkabiliyor.



“Tek risk faktörü sigara değil”

Medical Park Ordu Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, mesane kanserinde en önemli risk faktörünün sigara olduğunu kaydederek hastalık hakkında bilgiler verdi. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, sigara dışında hastalığın genetik ve enfeksiyon kaynaklı olabileceği gibi boya lastik, petrol, alüminyum ve demir sanayi sektöründe çalışanların daha fazla risk altında olduğunu söyledi.

“Erişkin bir hastada idrardan kan gelmesi (hematüri) aksi ispat edilene kadar ürolojik bir tümör bulgusu olarak kabul edilir ve ileri inceleme gerektirir” diyen Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz şu uyarılarda bulundu:

“İdrarda kanama her zaman gözle görülür olmayabilir. Bazen hastalarda herhangi bir yakınma olmaksızın idrar analizinde kan hücreleri görülebilir. Bu durumda mutlaka bir üroloji muayenesi gerekir. Hematüri her zaman kanser demek değildir. İdrar yolu enfeksiyonları, ilaç kullanımı, böbrek ve üreter taşları, tüberkülöz (verem), karın bölgesine uygulanan ışın tedavisi (radyoterapi), böbrek parankimini ilgilendiren hastalıklar gibi durumlarda da idrarda kan görülebilir.”



Sistoskopi ile tanı koymak mümkün!

İdrarda kanama şikâyeti ile gelen hastada rutin incelemelerde, ultrasonografide ve hatta ilaçlı çekilen tomografide herhangi bir kanama nedeni bulunamaz ise bu hastalarda bir sonraki aşamanın sistoskopi olduğunun altını çizen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, “Sistoskopi idrar kesesine özel aletlerle girilerek kamera ile bakılması işlemidir. Bu esnada idrar kesesinde kanamaya sebep olabilecek bir lezyon görülürse aynı seansta tanı koymak için lezyondan örnek almak da mümkündür” diye konuştu.

Opr. Dr. Beyaz mesane tümörlerinin kas dokusuna ulaşan ve ulaşmayan şeklinde 2 gruba ayrıldığını belirterek şunları söyledi: “Kas dokusuna ulaşmayanlarda sıklıkla kapalı ameliyat ile tümörün kazınması yeterli olmaktadır. Bazı hastalarda patoloji sonucuna ve hastalığın evresine göre idrar kesesine ilaç uygulaması gerekmektedir. Bu hasta grubunda uygun aralıklarla (3 ay, 6 ay, yıllık) sistoskopi yapılması mutlak gereklidir. Bu sayede hastalığın tekrarlanması durumunda erken tanı ve tedavi şansı olmaktadır. Kas dokusuna ulaşan mesane tümörlerinde ise idrar kesesinin tümden alınması veya ışın (radyoterapi) ve ilaç (kemoterapi) tedavisinin beraber uygulanması gibi daha büyük ve komplike işlemler gerekmektedir. Özetle erişkin bir kişinin idrarında kanama varsa ürolojik kanserler açısından mutlak bir üroloji uzmanı muayenesi gereklidir.”

