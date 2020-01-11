Başkan Kibar: "Meslek ahlakı üstün değer"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla medya mensupları ile bir araya geldi.

Fatsa Belediyesi Sosyal tesislerinde düzenlenen yemek programına Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay ile basın mensupları katıldı.

Başkan İbrahim Etem Kibar yemekte yaptığı konuşmada gazetecilere davetlerine icabetlerinden dolayı teşekkür ederek, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçemizde ve Ordu ilinde görev yapan basın mensupları ile bir araya geldik. Meslek ahlakını üstün değer olarak gören, demokrasinin gelişmesine, olgunlaşmasına ve toplumsal bir denetim mekanizmasının oluşmasına, toplumun kalkınma sürecine katkı sağlayan değerli basın mensuplarımızla çalışmalarında başarılar diliyorum. Değerli basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, konuşmasının ardından günün anısına basın çalışanlarına hediye takdim etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü yemeği topluca çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ORDU 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:15

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