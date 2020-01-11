Bin 800 nüfuslu mahalle komple şehre taşınmak istiyor Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı 300 haneli bir mahallede vatandaşlar 2B fiyatlarının yüksek belirlendiği gerekçesiyle evlerini ve arsalarını bırakıp şehre göç etmeyi düşünüyor İkizce ilçesi Seymenli Mahalle Muhtarı Nedim Sekmen: “Normal şartlarda satsak dönümü 500 lira etmez ama 3 bin lira fiyat biçilmiş”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bin 800 nüfuslu mahalle komple şehre taşınmak istiyor Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı 300 haneli bir ...

İHA

Ordu'nun İkizce ilçesinde bin 800 nüfuslu mahallenin sakinleri, 2B kapsamındaki arazilerinin satış fiyatlarının yüksek belirlendiği gerekçesiyle evlerini ve arsalarını bırakıp şehre yerleşmeyi düşünüyor.

Bin 800 nüfuslu mahalle komple şehre taşınmak istiyor Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı 300 haneli bir mahallede vatandaşlar 2B fiyatlarının yüksek belirlendiği gerekçesiyle evlerini ve arsalarını bırakıp şehre göç etmeyi düşünüyor İkizce ilçesi Seymenli Mahalle Muhtarı Nedim Sekmen: “Normal şartlarda satsak dönümü 500 lira etmez ama 3 bin lira fiyat biçilmiş”

Ordu’nun İkizce ilçesinde bin 800 nüfuslu mahallenin sakinleri, 2B kapsamındaki arazilerinin satış fiyatlarının yüksek belirlendiği gerekçesiyle evlerini ve arsalarını bırakıp şehre yerleşmeyi düşünüyor.
İkizce ilçesinin 300 haneli ve bin 800 nüfuslu Seymenli Mahallesi’nde vatandaşlar bir süre önce gelen haberle şaşkına döndü. Mahalleli, 2B kapsamındaki araziler için dönüm başına belirlenen 3 bin lirayı çok yüksek buldu. Belirlenen rakam üzerinden bazı vatandaşlara yaklaşık 80 bin lira ödeme geldi. Vatandaşlar, arazilerin normal şartlarda değerli olmadığını, belirlenen ücretin çok yüksek olduğunu ve bu parayı ödemeye imkanlarının olmadığını söyledi.

“Normal şartlarda satsak dönümü 500 lira etmez”
İkizce ilçesi Seymenli Mahalle Muhtarı Nedim Sekmen, normal şartlarda arazilerinin değersiz olduğunu belirterek, “Burası 300 haneye yakın bir mahalle. Yaklaşık bin 800 kadar da nüfusu var. 2B ile alakalı sıkıntımız çok büyük. Burada zaten biz geçimimize zor sağlıyoruz. Burada dönümüne 3 bin lira fiyat geldi. Bizim arazimizi satsak dönümü 500 lira bile etmez. Burada 70 bin lira, 100 bin lira gelen vatandaşlar var. En düşüğü 20 bin lira. Biz burada zaten fındıkla geçiniyoruz. O da kendi geçimine anca yetiyor. Devletimiz şehirdekileri köye gönderiyor ama biz aksine şehre ineceğiz. 100 bin lira verince köyümüzde yaşamanın bir anlamı yok. Vatandaşlarımızın bunu ödeyecek bir durumu kesinlikle yok, çünkü çok pahalı” dedi.

“Ödeyemezsek köyü komple boşaltıp kente yerleşeceğiz”
“Yaklaşık 100 bin lira 2B parası ödeyecekler var. Ödeyemeyenler şehre yerleşecek” diyen muhtar Nedim Sekmen, “Bu şekilde para verdikten sonra buranın kahrını çekmeye gerek yok. Köyümüz çoğunlukla genç grup. Bu gidişle gençleri de kente teşvik edeceğiz. Ödenmezse devletimiz elinden alacak. Biz de o zaman bu köyü komple boşaltıp gideceğiz. 2B’den çok mağduruz, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Eğer yüksek fiyat değil de belli bir rayiç bedel olsun, o zaman alırız. Belki de Ordu genelinde en fazla para bizim mahalleye gelmiş. Bu rayiç bir bedele düşerse en azından vatandaşlarımız taksitle, birbirlerine yardımla da olsa alır” şeklinde konuştu.

“Halk olarak ödeyecek durumumuz yok”
Mahalle sakinlerinden Saadettin Sekmen, mahallelerinin kırsal bir bölge olduğunu ve rakımın yüksek olduğuna dikkat çekerek, 1 dönüm için istenilen 3 bin liranın çok yüksek olduğunu söyledi. Bu parayı ödeme güçlerinin olmadığını ifade eden Sekmen, “Bu fiyatın düşürülmesini istiyoruz. Halk olarak ödeyecek durumumuz yok, düşürülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar 2B’ye kalan bütün arazilerden kendilerine yüksek fiyatlar geldiğini ifade ederek, kimi zaman doktora dahi gitmekte zorlandıklarını, bu paraları ödeme durumlarının olmadıklarını söylediler. Vatandaşlar, bu paraları ödeyemedikleri takdirde köylerini bırakıp, şehre yerleşmeyi düşündüklerini de sözlerine eklediler.

Vekil Enginyurt’tan mahalleliye destek
Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, mahalleli ile telefonla görüşerek, fiyat belirlenmemiş yerlerde çalışmaların devam ettiğini, fiyatın belirlenip satın alınan yerlerde bir işlem yapılamadığını söyledi. İkizce ilçesi Seymenli Mahallesi’nde olduğu gibi, hiç satış olmayan yerlerde vatandaşları mağdur etmemek için yardımcı olacaklarını söyleyen Vekil Enginyurt, konu ile ilgileneceklerini aktardı.

ORDU

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kibar: "Meslek ahlakı üstün değer"
YEREL HABERLER Başkan Kibar: "Meslek ahlakı üstün değer"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile başına düşen çocuk sayısı 2'ye düştü
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile başına düşen çocuk ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan fakülteler için 'seçmeli ders' önerisi
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan fakülteler için ...
Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan 'çocuk sayısı' açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Çocuk sayısını 3-4 gibi geliştirerek, nüfus yapımızı hem sağlam hem nicelik olarak hem de nitelik olarak geliştirmemiz ve sağlam hale getirmemiz gerekiyor”
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan 'çocuk sayısı' ...
Paşalıoğlu: "2020'den umutluyuz"
YEREL HABERLER Paşalıoğlu: "2020'den umutluyuz"
Dr. Aralan: “Hedefimiz veremsiz bir Türkiye”
YEREL HABERLER Dr. Aralan: “Hedefimiz veremsiz bir Türkiye”
Kanlı idrara dikkat Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz: ”Sigara içenler, boya, lastik, petrol, alüminyum ve demir sanayi sektöründe çalışanlar risk altında”
YEREL HABERLER Kanlı idrara dikkat Üroloji Uzmanı Opr. Dr. ...
Alev topuna dönen eve hortumlu müdahale Ordu’da tek katlı bir ev alevlere teslim oldu, çevredekiler itfaiye ekipleri gelene kadar su hortumuyla evi söndürmeye çalıştı
YEREL HABERLER Alev topuna dönen eve hortumlu müdahale Ordu’da tek ...
Sevgi Evindeki çocuklara ücretsiz tenis kursu
YEREL HABERLER Sevgi Evindeki çocuklara ücretsiz tenis kursu
ODÜ’den hastane için arazi Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, bin 100 yataklı hastanenin üniversite arazileri içerisine yapılacağını söyledi
YEREL HABERLER ODÜ’den hastane için arazi Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. ...
Ordu’da kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Ordu’da kış lastiği denetimi
Fındık 2019’da kazandırdı OTSO Başkanı Servet Şahin: “2019 yılı fındıkta çok iyi geçti” “Fındık ihracatını 2 milyar dolara çıkardık, 3 milyar dolara çıkaracağımız günler de gelecektir” “Fındık bor madeni gibi bizim elimizde, yeter ki devletimiz bizim yanımızda olsun”
YEREL HABERLER Fındık 2019’da kazandırdı OTSO Başkanı Servet ...
FDH yoğun bakım sayısını artırdı 3. basamak yoğun bakım ünitesine sahip
YEREL HABERLER FDH yoğun bakım sayısını artırdı 3. basamak yoğun ...
Hastalık sonucu ölen bekçi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Hastalık sonucu ölen bekçi son yolculuğuna uğurlandı
Ormana atılan çöpler toplandı
YEREL HABERLER Ormana atılan çöpler toplandı
Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
YEREL HABERLER Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X