Atinkaya: “Her okulumuza bir etkin okul hedefi verdik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atinkaya: “Her okulumuza bir etkin okul hedefi verdik”

İHA

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, iyi okul, kötü okul kavramını kaldırıp tüm okulları iyi hale getirmeyi amaçlayan bir eylem planı ortaya koyduklarını açıkladı.

Atinkaya: “Her okulumuza bir etkin okul hedefi verdik”

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, iyi okul, kötü okul kavramını kaldırıp tüm okulları iyi hale getirmeyi amaçlayan bir eylem planı ortaya koyduklarını açıkladı.
Fatsa'nın, 23 bin öğrencisiyle eğitim camiasının kalabalık bir bölge olduğunu belirten Saygın Atinkaya, 2018 yılında yayımlanan 2023 Eğitim Vizyonu sayesinde ilkleri yaşamaya başladıklarını vurguladı. Atinkaya, "Bunlardan bir tanesi ara tatillerin olması, bu durum hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz tarafından olumlu karşılandı. Özellikle bu bir haftalık tatil sürecinde öğrencilerimizin kendilerini geliştirecek alanlarda çalışmalar yapmalarını sağladık. Öğretmenlerimiz okullarında eğlenceli faaliyetler yürüttüler. Bizler de bu ara tatilde kendimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Eğitim dönemi başından itibaren iki buçuk aylık süreçte neler yaptık diye kendimizi bir değerlendirdik” dedi.
Atinkaya şöyle devam etti: “Eğitimöğretim yılı başında kendimize koyduğumuz hedeflerimiz vardı. Bu hedefleri tüm paydaşlarımızla, eğitim çalışanları ile birlikte planladık. Sene başında planladığımız etkin okul çalışmalarını değerlendirme fırsatı bulduk. Her okulumuza bir etkin okul hedefi verdik. Eğitim öğretim yılı başında nerede yıl sonunda nereye varmak istiyor şeklinde bir hedef belirttik. Burada en büyük amacımız 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde okul türleri arasındaki farklılığı azaltmaktı. İyi okul kötü okul kavramını kaldırıp tüm okulları iyi hale getirmeyi amaçlayan bir eylem planı ortaya koyduk. Bu eylem planı çerçevesinde iki alan belirledik. Birincisi akademik başarı, ikincisi ahlak bilinci. İşte ara tatilde bu planda nerelerde aksama var değerlendirme şansı bulduk. Aksayan yerlerle ilgili öğretmenlerimizle çalışmalar yürüttük”
2019 2020 eğitimöğretim yılına başlarken birçok beceri atölyesi açtıklarını hatırlatan Atinkaya, “2023 Eğitim Vizyonu'nda öğrencilerimize sadece teorik bilgi vermek değil teorik bilgiyi uygulamayla buluşturmak zorundayız. Bu anlamda bize destek veren meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetime çok teşekkür ediyorum. Örneğin Fatsa Belediyemizin desteğiyle 10 okulumuza akıl ve zekâ oyunları atölyesi açıldı, Karadeniz de tek olan Denizcilik Meslek Lisemize gemi tasarımı ve gemi modelleme ağ tamiri, ağ dokuma atölyesi açıldı ve eğitime başlandı. İnşallah Fatsa’ya ait bir geminin modellemesini yapıp sunmak istiyoruz. Ticaret odamız Bilim Sanat Merkezimize Yazılım ve Tasarım Atölyesi açtı burası da eğitim öğretime başladı. Bu mekanları önemsiyoruz çünkü çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için bu tarz materyallere ve araç gereçlere ihtiyacımız var. Her çocuğumuzun hangi alanda olursa olsun akıllı otomasyon sistemlerini öğrenmesi gerekmekte. Birçok okulumuzda da robotik kodlama eğitimleri devam ediyor. Bu konuda Fatsa birçok ilçeden ilerde diyebiliriz. Bu konunun örneği olarak geçen yıl düzenlediğimiz kodlama festivalini söyleyebiliriz. Geçen yıl TÜBİTAK 4007 kapsamında yaptık festivali, bu yılda TÜBİTAK destek verirse bu kapsam da destek alamazsak da kendi imkanlarımızla bu festivali yenilemek istiyoruz. Öğrencilerimiz hangi alanda kendilerini geliştirip yenilikçi bir şeyler yapmak isterlerse o alanda atölyeler açmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Atinkaya açıklamasını şöyle tamamladı:
"Eğitim yatırımları açısından baktığımızda özel eğitim anaokulu faaliyete geçti. Karadeniz Bölgesi'nde sadece Trabzon'da vardı, artık Fatsamızda da 30 öğrencisiyle faaliyet göstermeye başladı. Özel eğitim öğrencilerimiz bizim için çok değerli bu öğrencilerimizin sadece kendilerine ait bir binada güzel araç gereçlerle eğitim görmeleri gerçekten çok değerli bir olay. Yine bölgemizde özel eğitim çocukları için bir ortaöğretim okulu yoktu, Yassıtaş’daki okulumuz Özel Eğitim Ortaöğretim Kurumu olarak önümüzdeki yıl hizmete başlayacak. İkili eğitim yapan son bir okulumuz kaldı Hatice Bahattin Şener İlkokulu onunda yeni binası Kurtuluş'ta yapılıyor, yeni eğitimöğretim yılında bitecek ve tüm eğitim kurumlarımız tekli eğitime geçmiş olacak. İlçemiz sosyal kültürel ve sportif faaliyetler konusunda son derce şanslı. Okullarımızla 6 bin lisanslı sporcu hedefi koymuştuk, şu anda 4 bin 750’yi bulduk. İnşallah yıl sonuna kadar 6 bin hedefine ulaşmak istiyoruz. Ayrıca milli sporcu havuzumuzu da genişletmek istiyoruz. Şu anda 18 milli sporcumuz var. Fatsa’daki eğitim çıtasını yükseltmek adına çalışan tüm okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve bize destek veren herkese çok teşekkür ederim."

ORDU

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bin 800 nüfuslu mahalle komple şehre taşınmak istiyor Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı 300 haneli bir mahallede vatandaşlar 2B fiyatlarının yüksek belirlendiği gerekçesiyle evlerini ve arsalarını bırakıp şehre göç etmeyi düşünüyor İkizce ilçesi Seymenli Mahalle Muhtarı Nedim Sekmen: “Normal şartlarda satsak dönümü 500 lira etmez ama 3 bin lira fiyat biçilmiş”
YEREL HABERLER Bin 800 nüfuslu mahalle komple şehre taşınmak ...
Başkan Kibar: "Meslek ahlakı üstün değer"
YEREL HABERLER Başkan Kibar: "Meslek ahlakı üstün değer"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile başına düşen çocuk sayısı 2'ye düştü
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile başına düşen çocuk ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan fakülteler için 'seçmeli ders' önerisi
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan fakülteler için ...
Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan 'çocuk sayısı' açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Çocuk sayısını 3-4 gibi geliştirerek, nüfus yapımızı hem sağlam hem nicelik olarak hem de nitelik olarak geliştirmemiz ve sağlam hale getirmemiz gerekiyor”
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan 'çocuk sayısı' ...
Paşalıoğlu: "2020'den umutluyuz"
YEREL HABERLER Paşalıoğlu: "2020'den umutluyuz"
Dr. Aralan: “Hedefimiz veremsiz bir Türkiye”
YEREL HABERLER Dr. Aralan: “Hedefimiz veremsiz bir Türkiye”
Kanlı idrara dikkat Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz: ”Sigara içenler, boya, lastik, petrol, alüminyum ve demir sanayi sektöründe çalışanlar risk altında”
YEREL HABERLER Kanlı idrara dikkat Üroloji Uzmanı Opr. Dr. ...
Alev topuna dönen eve hortumlu müdahale Ordu’da tek katlı bir ev alevlere teslim oldu, çevredekiler itfaiye ekipleri gelene kadar su hortumuyla evi söndürmeye çalıştı
YEREL HABERLER Alev topuna dönen eve hortumlu müdahale Ordu’da tek ...
Sevgi Evindeki çocuklara ücretsiz tenis kursu
YEREL HABERLER Sevgi Evindeki çocuklara ücretsiz tenis kursu
ODÜ’den hastane için arazi Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, bin 100 yataklı hastanenin üniversite arazileri içerisine yapılacağını söyledi
YEREL HABERLER ODÜ’den hastane için arazi Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. ...
Ordu’da kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Ordu’da kış lastiği denetimi
Fındık 2019’da kazandırdı OTSO Başkanı Servet Şahin: “2019 yılı fındıkta çok iyi geçti” “Fındık ihracatını 2 milyar dolara çıkardık, 3 milyar dolara çıkaracağımız günler de gelecektir” “Fındık bor madeni gibi bizim elimizde, yeter ki devletimiz bizim yanımızda olsun”
YEREL HABERLER Fındık 2019’da kazandırdı OTSO Başkanı Servet ...
FDH yoğun bakım sayısını artırdı 3. basamak yoğun bakım ünitesine sahip
YEREL HABERLER FDH yoğun bakım sayısını artırdı 3. basamak yoğun ...
Hastalık sonucu ölen bekçi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Hastalık sonucu ölen bekçi son yolculuğuna uğurlandı
Ormana atılan çöpler toplandı
YEREL HABERLER Ormana atılan çöpler toplandı
Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
YEREL HABERLER Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X