Ordu’da çilek ve mantar üretimi arttı

Ordu’da son yıllarda üretim miktarının arttırılması için çalışma yürütülen çilek, istiridye mantarı, solucan gübresi üretimi konusunda 2019 yılında önemli mesafe kaydedildi.

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, özellikle çilek üretiminde önemli mesafeler kat ettiklerini belirtti. Yılmaz, “2012 yılında 15 tona kadar gerileyen çilek üretimimiz yaptığımız çalışmalar sonucunda bu yıl bin 43 ton olarak gerçekleşti. Yine 50 dekar alanda açıkta çilek bahçesi tesis ettik” dedi.

Yılmaz, istiridye mantarı üretimi konusunda büyük aşama kaydedildiğini ifade ederek, “2015 yılında 1 tane istiridye mantarı tesisi bulunurken, 2019 yılı itibariyle 29 tane kültür mantarı üretimi yapan tesis sayısına ulaştık” bilgisini verdi.

Yılmaz, solucan gübresinin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılında 15 adet yeni işletme kurarak solucan gübresi üretimi yapan işletme sayısının 26’ya ulaştığını sözlerine ekledi.

ORDU 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:26

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.