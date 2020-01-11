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Altınordu’da organik pazar Altınordu ilçesinde organik ürünlerin satıldığı köy pazarında çay ve ...

İHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde cumartesi günleri kurulan Geleneksel Doğal Köy Pazarı, Altınordu Belediyesinin çalışması ile modern bir görünüm kazandı. Pazarın modern ve kullanılabilir görüntüsünün yanı sıra Altınordu Belediyesinin soğuk kış günlerinde çay, Osmanlı şerbeti ve ısıtıcı hizmeti ise büyük beğeni topladı.

Altınordu’da organik pazar Altınordu ilçesinde organik ürünlerin satıldığı köy pazarında çay ve Osmanlı şerbetinin ikram edildiği pazar hizmete girdi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde cumartesi günleri kurulan Geleneksel Doğal Köy Pazarı, Altınordu Belediyesinin çalışması ile modern bir görünüm kazandı. Pazarın modern ve kullanılabilir görüntüsünün yanı sıra Altınordu Belediyesinin soğuk kış günlerinde çay, Osmanlı şerbeti ve ısıtıcı hizmeti ise büyük beğeni topladı.
Yeni Mahalle'de bulunan ve Cumartesi Pazarı olarak adlandırılan alanda yalnızca cumartesi günleri kurulan ‘Geleneksel Doğal Köy Pazarı’ yenilenen haliyle hizmet vermeye başladı. Altınordu Belediyesi tarafından yenilenen ‘Geleneksel Doğal Köy Pazarı’ gece saatlerinden belediye ekiplerinin hummalı çalışması ile ev ekonomisine ve üretime katkıda bulunan pazarcı kadınların kullanımı için hazır hale getirildi. Sabahın ilk ışıkları ile pazara gelen pazarcılar çekilen kuraların ardından Altınordu Belediyesinin sıcak çay ikramlarıyla ürünlerini tezgahlara yerleştirdi. Altınordu Belediyesinin hizmetleri tezgahların yenilenmesi ve yağmurdan korunmalarına imkan sunan tentelerle sınırlı kalmadı. Soğuk kış günlerinde pazarcıların ısınma problemini de göz önünde bulunduran Altınordu Belediyesi palmiye sobalarla pazarcı kadınların ısınma problemlerini de ortadan kaldırdı.
Öte yandan yenilenen haliyle hizmete geçen pazarda Altınordu Belediye Başkan Yardımcıları İsa Hitaloğlu ve Cihat Demiralp tarafından pazarcı kadınlara şerbet ikramı da yapıldı.
Sabahın ilk ışıkları ile pazara gelen ve tente, tezgah ve ısıtıcıları gören pazarcılar büyük mutluluk yaşadılar. Yapılan hizmetleri dile getiren pazarcılar daha önce olumsuz hava koşullarında büyük sıkıntı çektiklerini yenilenen pazarla bu sıkıntıların ortadan kalktığının altını çizdiler. Çay ve şerbet ikramının da çok güzel olduğunu ifade eden pazarcılar emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.
Pazardan alışveriş yapan vatandaşlarda pazarın yeni halinin çok modern olduğunu vurguladılar. İstanbul ve Kocaeli gibi şehirlerden Ordu’ya gelen vatandaşlar da yaşadıkları şehirlerde ısıtıcıların bulunduğu, çay ikramlarının yapıldığı bir pazarın olmadığını ifade ettiler. Bu vatandaşlar da pazarcılar gibi pazarın yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

ORDU

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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