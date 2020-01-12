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Başkan Güler: "Projeleri namluya koyduk" Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi ...

İHA

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 9 aylık süreçte değişen ve daha da değişmeyi hedefleyen Ordu’yu masaya yatırdı.
Ordu aşkı ve sevgisi için çalıştığını söyleyen Başkan Güler, “Takım oyununu iyi kurduk. Bol gollü maçlar yapıyoruz. Çambaşı başta olmak üzere yoğun tempo içerisindeyiz. Projeleri namluya koyduk. Nisan ayı itibariyle vatandaşlarımız ilimizdeki değişimi hissedecekler. Ordu aşkı ve ordu sevgisi için gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu hedefi koyduk. Sistem buna cevap vermeye başladı. Ben burada normal çalışma yapsam bu bana ve temsil ettiğim makama uygun olmazdı. Karadeniz bölgesi havzasına hitap eden yatırımları ilimizde uygulamak için çalışıyoruz” dedi.

“Sistemi değiştiriyoruz”
Ordu’da sistemi değiştirecek yatırımları hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Güler, “Ordu’da turizm ve nitelikli tarıma yönelik müthiş bir potansiyel var. Sıcak etkileşim hizmete dönüşüyor. Arkadaşlarımızla hızlı çalışıyoruz. Elimizden bir şey kurtulmayacak. Fındığın katma değer ürünlere dönüşmesi noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Fındığın geleceği ile ilgili, bahçelerin değerlendirilmesine yönelik ekibimiz gece gündüz çalışıyor. Fındık altı üretim konusunda çalışıyoruz. İyi bir tarım grubu oluşturduk. 4 şirket kurduk. Bunlar birbirleri ile paslaşarak çalışıyor. Ordu iki sene içerisinde kendisini ikiye katlayabilir. Böyle bir zenginliğimiz var. Kaşla göz arasında Ordu’dan Rize’ye kadar uzanan asfalt yaptık. Fatsa, Ünye ve Perşembe’de çöp sorununu çözdük. Bunlar bizim asli görevimiz. Bunlar zaten yürütülüyor. İlave gelir getirecek işler yapıyoruz. Ordu’ya güvenen yeni bir jenerasyon ortaya çıkıyor. Sistemi değiştiriyoruz. Bu çoğu kişiyi memnun ediyor” diye konuştu.

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”
Bir yandan yatırımları hayata geçirirken diğer taraftan 295 milyon lira borç ödediklerini belirten Başkan Güler, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı oluyor. Jeotermal çalışmalar sürdürüyoruz. Yerlerini tespit ettik. Bulursak bu bizim başlı başına hayatımızı değiştirecek. Turizm konusunda her hafta bir sürpriz yapıyoruz. Yaylalarımız devreye girdiğinde başlı başına bir zenginlik ortaya çıkıyor. Üretmeden tüketim yok. Kaynak da oluşturuyoruz. 295 milyon lira borç ödedik. Ordu’muz farklı bir marka şehir olacak. Ankara’da bakan arkadaşlarımız ile aramız çok iyi. Senelerin verdiği ilişki zenginliğim var benim. İstediğim kişiye rahatlıkla ulaşabiliyorum. Bunu Ordu’nun lehine kullanmak istiyorum. Farklı bir Ordu’ya doğru gidiyoruz. 2 seneye kalmayacak yol ve su sorununu bitireceğiz. Mazeret, bahane, şikayet olmayan,Ordu ile gurur duyan bir atmosfer oluşsun istiyoruz. Çambaşı’daki otel inşaatı konusunda iş adamlarımızla takım oyunu oluşturduk. 5. kata çıktık. Gelecek yıl çok güzel bir otel ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.

“Ordu nitelikli, kişilikli bir şehir”
Başkan Güler, “Ordululuk bilinciyle 19 ilçede birliktelik içerisinde çalışıyoruz. Farklı, nitelikli bir birliktelik oluşturduk. Biz balık vermiyoruz balık tutmayı öğretiyoruz. Ordulular kazansın istiyoruz. İlk defa dünyada erdemli davranışları geliştirme birimi kurdum. Bu büyük bir değişim. Bizim en büyük kazancımız takım oyunu oynayan bir ekip oluşturduk. Ordu nitelikli, kişilikli bir şehir. Bu şehir nitelikli işleri hak ediyor. Biz de bu doğrultuda çalışıyoruz. Su kaynaklarını tespit ettik. Değerlerine bakıyoruz. Dolum tesisleri ile ilgili çalışmalar yapılıyor. En son noktaya geldik. Ben üretim konusunda bütün tecrübelerimi kullanmak istiyorum. Çambaşı’na doğalgaz için girişimde bulunduk. Gülyalı ve Persembe’ye de getireceğiz. Yapacaklarımız bitmeyecek. Mesele sadece asfalt, çöp değil. Bütün mesele mutluluğu Ordu’ya yaymak. Bunu başarırsak Ordu kalkınır” ifadelerini kullandı.

“Belde Evler’de kararlıyız”
Belde Evler inşaatının yıkımı konusunda geri adım atmayacaklarını belirten Başkan Güler, “Belde evler konusunda Ordu ve ülke kazanacak ve bir yanlışlığı gidereceğiz. Gereği yapılacak. Hukuki bir süreç var. En ufak bir geri adımımız yok. Gereğini yapacağız. Öte yandan Ayışığı otoparkı kaldırılacak. Alternatif oluşturulunca kazmayı vuracağız. Ordu’nun birleştirici bir unsuru ve sembolü olan Rüsumat projesi hazır. Havalimanında uçaklar, havaların bozuk olduğu zamanlarda iniş ve kalkış yapamıyor. Bu konuda da görüşmelerimiz sürüyor. İyi bir çözümle kusursuz bir sistemin devreye alınması için çalışıyoruz. Maliyeti ne olursa olsun sorunu çözeceğiz. Şehir stadında 45 milyon lira ilave yatırım yapılması lazım. Bu belediyenin işi değil ancak ben burada da kendimi sorumlu görüyorum. Yanındaki boş alanların olduğu yere halkımızın kullanacağı AVM yapacağız. Ordu başarısını çok evvelden göstermiş bir şehir. Bu yüzden ben Ordu’yu yönetmek değil yönlendirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

ORDU

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:15
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  • İKİNDİ 15:06
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  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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