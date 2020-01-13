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Kabuklu fındık 20 lira oldu Ordu’da serbest piyasada fındık 20 liraya kadar işlem görüyor Aralık ...

İHA

Ordu'da geçen ay 1617 lira arasında işlem gören fındık fiyatları, randımana bağlı olarak 20 liraya kadar satılabiliyor. Uzmanlar, fındık fiyatının ilerleyen günlerde daha da artabileceğini tahmin ettiklerini belirtiyor.

Kabuklu fındık 20 lira oldu Ordu’da serbest piyasada fındık 20 liraya kadar işlem görüyor Aralık ayında 17 liradan işlem gören fındık, randımana göre 20 liraya kadar alınabiliyor Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin: “Sahip çıkılırsa fiyatlar 20 TL’nin altına inmez” “TMO alım yapmasaydı fiyatlar 12 lira civarında olacaktı”

Ordu’da geçen ay 1617 lira arasında işlem gören fındık fiyatları, randımana bağlı olarak 20 liraya kadar satılabiliyor. Uzmanlar, fındık fiyatının ilerleyen günlerde daha da artabileceğini tahmin ettiklerini belirtiyor.
Ordu’da Aralık ayı içerisinde 1617 lira arasında işlem gören fındık fiyatları, serbest piyasada 19 liraya kadar yükseldi. Bazı fındık manavları, 50 randıman kabuklu fındığı 18.519 liradan satın alırken, yüksek randımanlı fındıklarda ise bu rakam 20 liraya kadar ulaşabiliyor. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, dünyanın Türk fındığına ihtiyacı olduğunu belirterek, fındık fiyatlarında düşüş beklenmediğini ifade etti.

“Sahip çıkılırsa fiyatlar 20 TL’nin altına inmez”
Başkan Şahin, fiyatların bir haftaya öncesine göre gayet güzel olduğunu belirterek, fındık kilogram fiyatının 3 buçuk dolar olması gerektiğini ve şuan serbest piyasada bu rakamın yakalandığını ifade etti. Şahin, “Türkiye fındık üretiminde tek tabanca. Diğer ülkelerde üretilen fındık sadece fiyatların düşürülmesi için yapılan bir spekülasyon. Türkiye fındığına dünyanın ihtiyacı var. Çikolata sanayinde Türk fındığına ihtiyaç var. Bizim ürettiğimiz fındık artık dünya sanayisine yetmiyor. Fındık fiyatları eğer devlet desteği olursa 3 milyar doların üzerine çıkacağına inanıyorum. Fındık fiyatlarına sahip çıkılır ve 3 buçuk dolar ve üzerinde taban fiyatla alım devam ederse, 20 TL’nin altına inmez zaten” dedi.

“TMO alım yapmasaydı fiyatlar 12 lira civarında olacaktı”
“Şu anki fiyatlar üretici için çok güzel. Zaten Cumhurbaşkanımız bu fiyatlara el atmasaydı, eğer TMO fındık almamış olsaydı, sadece 2 dolar yani 12 lira seviyesinde olacaktı” diyen Başkan Servet Şahin, "Ben fındığın 3 buçuk doların altına düşmeyeceğine inanıyorum. Milli ve yerli bir ürün, Türkiye’de tarım ürünleri arasında başka 2 milyar dolar gelir getiren bir ürün yok. Dünyanın fındığa ihtiyacı var. TMO’nun erken fiyat açıklaması serbest piyasada yükselmeyi sağladı. Zaten 3 buçuk dolar üretici için yeterli. Yeter ki üretici çalışsın, bundan sonra 20 TL’nin altına fiyatlar düşmez. Üreticilerimiz fındığı sadece 15 gün için emek verilen bir ürün değil, 12 ay emek verilen bir ürün olduğunu öğrensinler” şeklinde konuştu.

Fiyatların yükselmesi bekleniyor
Ordu’da fındık manavı Özcan Şahin de serbest piyasada fındığın randımana göre 20 liraya kadar alınabildiğini ifade ederek, “Bunlar zaten beklenen tabloydu. Gerçekleşince de biz de mutlu oluyoruz. Fındık işinde herkesin bir tahmini vardır ama beklenti yükseleceği, hatta 23 lira olması yönünde. Tabi bunlar tahmin ne kadar gerçekleşeceğini hep birlikte göreceğiz. Fındığını satanlar biraz üzüntülü olsa da bu fiyatlar herkes için yararlı olacaktır. Fiyatların şuan yüksek olması gelecek sezona etki edeceğinden herkes için güzel olacaktır” ifadelerini kullandı.

ORDU

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:15
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