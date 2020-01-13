Yaralı karacayı iki saat omuzunda taşıdı

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Ordu’da dere yatağında bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde vatandaşlar bir dere yatağında yaralı buldukları karaca için seferber oldu. Bir vatandaş tarafından iki saat omuz üzerinde taşınarak şehir merkezine getirilen yaralı karaca, tedavi edilmek üzere Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

ORDU 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:45

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