Tünelde korkutan kaza

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Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil yüklü tır ile otomobilin tünelde çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında Bayramca Tüneli'nde Samsun istikametinden Ordu'ya doğru gitmekte olan Emrah K.(27) idaresindeki 52 AAL 401 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleye Ahmet B.’nin (61) kullandığı otomobil yüklü tıra çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, tırda da maddi hasar oluştu.

ORDU 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

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