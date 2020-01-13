Ordu’da aranan 55 kişi yakalandı, 8’i cezaevine gönderildi

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Ordu’da son bir haftada yapılan kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 55 şahıs yakalandı, 8’i cezaevine gönderildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 612 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 11 kadına fuhuş yapmaktan, 7 şahsa açıktan alkol tüketmekten, 9 şahsa dilencilik yapmaktan, 11 şahsa sarhoşluktan, 2 şahsa rahatsız etmeden, 3 şahsa yasa dışı bahis oyunları oynamaktan Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.

Ayrıca toplamda değişik suçlardan aranması olan 55 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 8’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ORDU 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

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AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

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