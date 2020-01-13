11 tarihi eser objesi ele geçirildi

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarihi eser niteliğinde 11 eser ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen bir kişinin ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada çeşitli ebatlarda 11 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerin ardından cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakıldı.

ORDU 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:45

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YATSI 18:54

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