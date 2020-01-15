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Fatsa’da 24 bin 777 öğrenci karne alacak

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 24 bin 777 öğrenci 17 Ocak Cuma günü karne heyecanı yaşayacak.

Fatsa’da 24 bin 777 öğrenci karne alacak

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 24 bin 777 öğrenci 17 Ocak Cuma günü karne heyecanı yaşayacak.
Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Birinci dönem tatili karne dağıtım töreni Cuma günü saat 10.30'da Şehit Sercan Öklük İlkokulunda yapılacak. İlçemizde 24 bin 777 öğrenci karne alacak” dedi.
Atinkaya, “Başarılı bir ilk yarı geçirdik. Öğrencilerimiz karnelerini alacaklar ve tatile çıkacaklar. Bu anlamda tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.

ORDU

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:14
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  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:55
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