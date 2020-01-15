Memurlar bordo yaktı

Ordu’da Türkiye KamuSen üyesi memurlar, maaşlara yapılan zamlara tepki göstererek, bordro yaktılar.

Ordu’da, bir araya gelen Türkiye KamuSen üyesi memurlar, maaşlara yapılan zamları yetersiz bulduklarını belirterek, Köprübaşı mevkinde toplanıp eylem yaptılar. Yaklaşık 50 memurun, ellerinde Türk bayrağı ve dövizlerle yer aldığı eylemde, yapılan zamların yetersiz olduğunu belirtilerek, maaş bordroları ateşe verildi.

Burada memurlar adına basın açıklamasında bulunan Türkiye KamuSen İl Temsilcisi Fatih Kalender Zengin, maaş zamlarının yetersiz olduğunu, belirterek, “Acil çözüm bekleyen sorunlar için bir memur paketi hazırlanmasını istiyoruz. Malum konfederasyon ise durumdan hoşnut olacak ki, eriyen maaşlara, unutulan 3600 ek gösterge vaadine, yardımcı hizmetlilere, haksızlıkların kaynağı mülakata, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine, gelir vergisi mağduriyetine, bayram ikramiyesine ve emekli maaşlarına dair tek bir kelime etmiyor. Milyonlarca memurun, emeklinin, masumun hakkının yenmesine göz yumanlar da kendi ateşlerini, milyonlarca memurun bordrolarında göreceklerdir” dedi.

Konuşmanın ardından memurlar, maaş bordrolarını yakarak, eylemlerini sürdürdüler.

ORDU 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:31

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.