Ordu’da uyuşturucu operasyonu

Ordu’nun Perşembe ilçesinde ev ve eklentilerinde uyuşturucu imal eden bir kişi yakalandı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ordu İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonda 1 şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde aracında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 567,5 gram kenevir tohumu, 2 adet zıvana tabir edilen şekilde 2 gram esrar, 65 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

ORDU 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:14

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