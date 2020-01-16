Üniversite öğrencilerine, şiddete karşı 'savunma eğitimi'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üniversite öğrencilerine, şiddete karşı 'savunma eğitimi'

DHA

ORDU'da bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir (20) cinayetinin ardından, 'Korkusuz Kadınlar, Güvenli Sokaklar' projesini hayata geçiren Kadın Eli Dokunuyordu Derneği'nce açılan kurslarda, üniversiteli kız öğrencilere, savunma eğitimi veriliyor. Ücretsiz verilen kursta, ani saldırılara karşı nasıl müdahale edilmesi gerektiği, teorik ve uygulamalı olarak anlatılıyor.

ORDU'da bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir (20) cinayetinin ardından, 'Korkusuz Kadınlar, Güvenli Sokaklar' projesini hayata geçiren Kadın Eli Dokunuyordu Derneği'nce açılan kurslarda, üniversiteli kız öğrencilere, savunma eğitimi veriliyor. Ücretsiz verilen kursta, ani saldırılara karşı nasıl müdahale edilmesi gerektiği, teorik ve uygulamalı olarak anlatılıyor.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3´üncü sınıf öğrencisi, balerin Ceren Özdemir´in evinin bulunduğu binanın giriş kapısında Özgür Arduç´un bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından, kadınların bu tür saldırılar karşısında savunmasız kaldıkları gündeme geldi. Birçok kadın günlük hayatlarında şiddet olaylarına karşı bireysel önlem alırken, Kadın Eli Dokunuyordu Derneği de, şiddet olaylarında kendilerini koruyabilmek amacıyla 'Korkusuz Kadınlar, Güvenli Sokaklar' projesini hayata geçirdi. Ünye ilçesinde faaliyet gösteren dernek, proje kapmasında yer alacak savunma sporu kursları için özel bir salonla protokol imzalayıp, çalışmalara başladı. Projede; özelikle ikinci öğretimde öğrenim görüp, geç saatte üniversiteden çıkan üniversiteli kız öğrenciler ve kadınlara, ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda, savunma eğitimi veriliyor. Kursta, ani saldırılara karşı nasıl müdahale edilmesi gerektiği hem teorik hem de uygulamalı bir şekilde anlatılıyor. Eğitimlerin sürdüğü kursa gelenler, uzman çalıştırıcı eşliğinde yakın savunma tekniklerini öğreniyor. Dernek üyeleri, projeyle, şiddet olaylarına önlemin yanı sıra toplumsal bilinç ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.
`KADIN HİÇBİR ZAMAN KORKMAMALI´
Projenin hayata geçirilmesine öncülük eden Kadın Eli Dokunuyordu Derneği Başkanı Esra Gerçeker, "Türkiye´yi yasa boğan bir olay yaşadık. Bu olayın ardından bir şeyler yapmak istedik. Toplumsal bilinç ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Kadın hiçbir zaman zayıf değildir. Kadın hiçbir zaman korkmamalıdır. Karanlık sokaklar aydınlık olmalıdır. Bunun için de bu projeyi geliştirdik" dedi.
PROJE 1 YIL SÜRECEK
Kadın Eli Dokunuyordu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kübranur Bozkurt, projenin 1 yıl süreceğini belirterek "İkinci öğretimde okuyan öğrencilerimiz var, bu öğrenciler geç saatlerde okuldan çıkıyor. Bu nedenle bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilere destek olmak istedik. Proje bir yıl sürecek, iki haftalık periyotlarla farklı öğrenci gruplarına ücretsiz olarak savunma dersleri verilecek" dedi.
`KADINA ŞİDDET KANAYAN BİR YARA´
Üniversite öğrencilerine verilecek eğitimleri anlatan salon işletmecisi Derya Özdemir ise kadına yönelik şiddetin kanayan bir yara olduğunu, son dönemde de onlarca kadının hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Bu nedenle, Kadın Eli Dokunuyordu Derneği ile birlikte böyle güzel bir projeye imza attık. Projeyle ne kadar kadına ulaşabilirsek bizim için o kadar iyi olacak. Kendini savunmasıyla ilgili teknikler öğretmeye çalışacağız" diye konuştu.
`BU PROJE BİZİM İÇİN FIRSAT´
Kursa katılan Semiha Kuşçu da projenin hayata geçmesinden duyduğu memnuiyeti dile getirerek, "Projeyi gördüğüm zaman çok sevindim ve heyecanlandım. Bizim için fırsat ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadınların artık kendi ayakları üzerinde durması gerekir" ifadelerinde bulundu.
Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Nedim Dikmen ise projenin hayata geçirilmesine katkısı olanlara teşekkür etti. 

ORDU

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatsa’da trafik kazası :1 ölü Kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Fatsa’da trafik kazası :1 ölü Kaza anı kamerada
Ordu’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu operasyonu
Hamileler için grip salgını uyarısı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sema Ağar Sezgin: “Anne adayları mutlaka grip aşısı yaptırmalıdır. Grip aşısı bebeği korur”
YEREL HABERLER Hamileler için grip salgını uyarısı Kadın ...
Memurlar bordo yaktı
YEREL HABERLER Memurlar bordo yaktı
Köy okullarına gönüllü gençler dokunuşu
YEREL HABERLER Köy okullarına gönüllü gençler dokunuşu
Fatsa’da 24 bin 777 öğrenci karne alacak
YEREL HABERLER Fatsa’da 24 bin 777 öğrenci karne alacak
Ordu’dan CİMER’e 9 bin 425 başvuru
YEREL HABERLER Ordu’dan CİMER’e 9 bin 425 başvuru
Kibar: "Fatsa artık çöp kokmayacak"
YEREL HABERLER Kibar: "Fatsa artık çöp kokmayacak"
Başkan Akar’dan bankalara sitem Akar: “Türkiye’nin şımarık çocukları bankalar”
YEREL HABERLER Başkan Akar’dan bankalara sitem Akar: “Türkiye’nin ...
Karadeniz hamsisi 10 liradan tezgahlarda Romanya sınırı ve Gürcistan’da avlanan hamsi tezgahları süslüyor
YEREL HABERLER Karadeniz hamsisi 10 liradan tezgahlarda Romanya ...
Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi Ordu’da bir ortaokulda düzenlenen etkinlik kapsamında hazırlanan yöresel yemekler beğeniye sunuldu
YEREL HABERLER Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi Ordu’da bir ...
Ordu’da modern yollar
YEREL HABERLER Ordu’da modern yollar
Fındık fiyatındaki yükseliş umutlandırıyor
YEREL HABERLER Fındık fiyatındaki yükseliş umutlandırıyor
TÜGVA’dan 82 öğrenciye mont ve bot yardımı
YEREL HABERLER TÜGVA’dan 82 öğrenciye mont ve bot yardımı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X