Amca, yeğenini arazi kavgasında tüfekle öldürdü

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcası Mahmut B. (55) tarafından av tüfeğiyle vurulan Murat B. (33), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamarası Mahallesi, Kurtoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Mahmut B. ile yeğeni Murat B. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut B., evde bulunan av tüfeğiyle yeğeni Murat B.'ye ateş etti. Murat B., kanlar içinde kalırken, amca Mahmut B. de mahalle muhtarı Kamil Şanlı'yı arayarak, cinayet işlediğini anlattı. İhbar üzerine, adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Murat B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Murat B.'nin cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı amca ise gözaltına alındı.



ORDU 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:33

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.