Fatsa’dan Hakkari’ye sevgi köprüsü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde üçüncü sınıf öğrencileri hayat bilgisi derslerinde işledikleri “Sevgi” konusunu çok anlamlı bir şekilde uyguladılar.

Güneydoğu’daki askerlerin motivasyonuna katkı sağlamak ve onlarla gönül bağı kurmak için birer mektup yazan öğrencilere askerlerden videolu teşekkür geldi. Fatsa Atatürk İlkokulu 3E sınıfı öğretmeni Nail Kılıç öğrencileri ile hudut karakoluna mektup yazmaya karar verdi, bunun için de Hakkari Şemdinli’deki Jandarma Komando Tabur Komutanlığını seçtiler. Derste kendi el yazıları ile askerlere duygularını aktaran küçük eller hazırladıkları fındıklarla birlikte mektuplarını postaladılar. Askerlerin mektuba cevabı çok uzun sürmedi. Aldıkları mektupları okuyan askerler bir araya gelip kocaman yürekli öğrencilere teşekkürlerini belirten bir video çektiler ve gönderdiler. Videoyu görüp izleyen öğrenciler hem çok sevindiler hem de duygu dolu anlar yaşadılar.



Komutanla iletişime geçtik

Sınıf öğretmeni Nail Kılıç okulda değerler eğitimi olarak birçok konu işlediklerini belirterek, “Bunlardan bir tanesi de sevgiydi. Biz de çocuklarla düşündük vatan, askerlerimiz millet sevgisi bunları nasıl işleyebiliriz, öğrencilerimizle düşündük böyle bir çalışma başlattık. Bunun içinde öğrencilerimizden duygularını yazıya dökmelerini bunun içinde hudut bölgesini seçtik. Oradan bir komutan ile iletişime geçtik. O komutanın de tavsiyesi üzerine buradan öğrencilerimize zor şartlarda çalışan askerlerimize bir moral ve motivasyon olsun dedik. Onların böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşündük ve öğrencilerimizle beraber yöresel fındığımızı da ekledik ve onlara bir şekilde gönderdik. Çok memnuniyetle karşıladılar ve beklediklerini söylediler” dedi.

Öğrencilerden Zeynep Gülfem Baştan asker ağabeylerinin gönderdikleri videoları izlediklerini ifade ederek, “Çok duygulandım, çok heyecanlandım mutlu oldum. İzlerken ağlamak üzere oldum. Hepsine çok teşekkür ederim herkese selamlar yolluyorum” diye konuştu.

Yine öğrencilerden Berkay Akan da asker ağabeylerinin gönderdikleri videoları gördüğünü söyleyerek, “İzlediğimde çok mutlu oldum duygulandım. Allah asker abilerimize yaptıkları operasyonlarda yardımcısı olsun, onları korusun güç ve kuvvet versin” şeklinde konuştu.



Komutandan cevap

Hakkari Şemdinli’deki Jandarma Komando Tabur Komutanlığındaki komutan ise öğrencilere gönderdikleri videoda, “Ordu Fatsa Atatürk İlkokulunun 3F sınıfının değerli öğrencileri ve saygıdeğer Nail öğretmen. Küçücük ellerinizle ve kocaman yüreğinizle yazmış olduğunuz değerli mektupları okuduk. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ORDU 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:43

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AKŞAM 17:33

YATSI 18:57

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