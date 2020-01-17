Karneler şehit annesi ve babasından

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Ordu’nun Fatsa ilçesindeki karne dağıtımını, Şehit Sercan Öklük’ün annesi Bülbül Öklük ve babası Nihat Öklük gerçekleştirdi.

20192020 eğitimöğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle Şehit Sercan Öklük İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Şehit Sercan Öklük’ün annesi Bülbül Öklük ve babası Nihat Öklük’ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri de katıldı.

Şehit babası Nihat Öklük şehit oğlunun isminin verildiği okulda karne vermekten ayrı bir gurur duyduğunu söyledi.

Sercan Öklük, 13 Ekim 2016 tarihinde Şırnak’ta teröristlerle girilen çatışmada şehit olmuştu.

ORDU 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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