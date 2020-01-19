TFF 3. Lig: 52 Orduspor Futbol Kulübü: 3 - Manisaspor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup 19. hafta mücadelesinde 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Manisaspor’u 31 mağlup etti.
Stat: Ordu 19 Eylül
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız xx, Murat Taşçıkar xx, Oğuzhan Yazır xx
52 Orduspor Futbol Kulübü: Cantuğ Temel xxx, Göksu Mutlu xxx, Burak Özsoy xxx, Kemal Cingirt xxx, Gürkan Arslan xxx, Muhammet Can Öztürk xxx (Uğur Durmuş dk. 60 x), Ömer İnan xxx, Yunus Şimşek xxx, Murat Kara xxx, Kubilay Serbest xxx (Mert Efe Çölbeyi dk. 71 x), Altan Kılıç xxx
Manisaspor: Kubilay İsmail Zihni x, Yusuf Tekin x, Muammer Umut Kezgin xx, Muhammed Furkan Kaplan xx, Cevdet Enes Varbil xx, Atakan Cidam x (Gökhan Yılmaz dk. 46 x), Berk Cambaz xx, Mert Bostancı xx, Samed Can Kaçar x (Bilal Budak dk. 57 xx), Ömer Zeren xx, Tugay Atıcı xx (Vahap Aydemir dk. 65 x)
Goller: Altan Kılıç (dk. 4), Ömer İnan (dk. 16), Murat Kara (dk. 77) (52 Orduspor Futbol Kulübü), Cevdet Enes Varbil (dk. 84) (Manisaspor)
ORDU
19 Ocak 2020 Pazar
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