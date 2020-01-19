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Balık tutmak isterken feci şekilde can verdi Ordu’da olta misinası elektrik tellerine kapılan bir ...

İHA

Ordu’da balık tutmak isterken oltasının elektrik tellerine kapılması sonucu akıma kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesi Yıldızlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Temel Biçer (58), Civil Irmağı kenarında balık tutmak istedi. Oltasını ırmağa doğru sallayan Biçer’in misinası bölgede bulunan ve yüksek gerilim hattını taşıyan elektrik tellerine takıldı. Yüksek voltajlı akıma kapılan şahıs, feci şekilde yandı. Balık tutmak için kullandığı oltası da elinde kalan Temel Biçer’i fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekipleri ile jandarmaya bildirdi. Ekipler, yaptıkları incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olay yeri ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.

ORDU

19 Ocak 2020 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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