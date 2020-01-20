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Ordu, kar festivalinde buluştu

İHA

Ordu, kar festivalinde buluştu

Ordu’da kış sporlarını ve kış turizmini geliştirmek amacıyla festivaller düzenlenmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye Belediyesi ve Mesudiye Kaymakamlığı iş birliğinde Mesudiye ilçesi KeyfalanUlugöl Yaylası’nda 5. Mesudiye Kar Festivali düzenledi. Gerçekleştirilen festivalde kano, snowboard, çayan, atlı kızak, kızak gibi etkinlikler yapıldı; çoban köpeği yarışı düzenlendi. Daha sonrasında festivale katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından Sarıkamış şehitlerine saygı yürüyüşü gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan kar festivalinde müzik eşliğinde halaylar çekildi, ateş başında sucuklar pişirildi. Festivale katılan 7’den 70’e herkes karın keyfini doyasıya çıkardı.

“Ordumuz yaylalar cenneti”
Ordu’nun dört mevsim yaşanılacak bir şehir olduğunu dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “3 ay değil, 12 ay Ordu sloganıyla şehrimizde şenliklerimizi devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımız Ordu’ya sadece yazın geliyor, fındığını toplayan gidiyor. Bundan sonra Ordu’yu dört mevsim yaşayacağız” dedi.
Güler, şunları söyledi:
“Ordu’muz yaylalar cenneti. Sadece buraları yeşillikleriyle değil, karıyla da tanıtacağız. Burada Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek karda kanolar ile kaydık. Kahraman askerlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte Sarıkamış şehitlerimiz için güzel ve anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdik. Hem savaşta hem barışta Türk milletinin ayakta olmak istediğini göstermek istedik. Mesudiye’nin her ay güzelliğini yaşayacağız. Buraya elimizden gelen her imkanı sağlayacağız. Sizin yüzünüzün gülmesi bizim en büyük hedefimiz. Ordu’muz tüm ilçeleriyle bir çekim merkezi olacak. Mesudiyemiz hayvancılığı, tarımı, Akdeniz Karadeniz Yolu ile yükselen bir yıldız olacak. Tüm bu güzelliklerimizi bütün dünya görmeli.”

ORDU

20 Ocak 2020 Pazartesi

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