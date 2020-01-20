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Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma

DHA

ORDU Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3´üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir´i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un (36) yargılanmasına devam edildi. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen Arduç, davanın 2'nci duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılıyor.

ORDU Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3´üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir´i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un (36) yargılanmasına devam edildi. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen Arduç, davanın 2'nci duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılıyor.
Olay, 3 Aralık 2019'da Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Bale kursundan çıkıp evinin önüne gelen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Abla Gizem ve annesi Güfer Özdemir'in sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine ağır yaralanan Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ceren Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI
Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipler, kentteki mobese ve işyeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Ceren Özdemir'in kurstan çıktıktan sonra yürüyerek evine giderken peşinden 1 kişinin takip ettiği belirlendi.  Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan kimlik tespitinde katil zanlısının 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık 2019 tarihinde açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç olduğu tespit edildi.
POLİSLERİ YARALADI
Cinayetten 1 gün sonra, 4 Aralık günü, vatandaşlar tarafından tanınan katil zanlısı, kendisini yakalayan polis memurları Z.K. ve H.D.'yi de bıçaklayarak yaraladı. Polisteki sorgusunda Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Arduç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.
İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI
Cezaevi firarisi Özgür Arduç hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet hızıyla 2 iddianame hazırladı. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, zanlı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 2 polis memurunun bıçaklanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede ise, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianamelerde Türk Ceza Kanunu'nun 62´nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşma başladı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, katil zanlısı Özgür Aruç ise, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van'da ki cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla katılıyor.  
CEREN'İN AİLESİ ADLİYEYEDE
Duruşmaya katılmak için Ceren Özdemir'in annesi Güfer ve babası Yılmaz Özdemir de sabah Ordu Adliyesi'ne geldi. Duruşma öncesi Ordu Kadın Platformu üyesi bir grup kadın da, ellerindeki döviz ve pankartlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterip, kadın cinayetlerini kınadı. Ceren Özdemir'in fotoğrafı ve 'Ceren Özdemir için adalet' yazlı pankartı açan grup, ortak açıklamada bulundu. Kadın platformu temsilcileri, kadına yönelik şiddet olaylarına da dikkat çekerek, Ceren cinayetindeki duruşmaların yakın takipçisi olacaklarını söyledi.
AKIL SAĞLIĞI TAM ÇIKTI, RAPOR DOSYAYA GİRECEK
Öte yandan, sanık Özgür Arduç'un cezai ehliyetiyle ilgili Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporunun okunarak, dava dosyasına konulması bekleniyor. Arduç´un akıl sağlığıyla ilgili oy birliği ile alınan kararda şöyle denilmişti:
"Yapılan psikiyatrik muayenesinde bilincinin açık, koopere (iletişim kurabilen), oryante (uyumlu), affekti otimik (duygu durum bozukluğu yok), düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilemediği, gerçeği değerlendirme, yargılama, soyutlama yeteneklerinin normal olduğu tespit edildi"
KATİL ZANLISI: BENİ ÇIKARMAYIN, ÇIKINCA YİNE ÖLDÜRÜRÜM
Katil zanlısı Arduç, ilk duruşmadaki sorgusunda olay anını anlatıp, akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek, "Karşıma kim çıkarsa öldürmek istedim. O çıktı. Polise verdiğim ifademi kabul ediyorum. Olaydan sonra biri geldi beni yakalattı. Polisleri de öldürecektim. İntihara kalkıştım. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin" demişti.

ORDU

20 Ocak 2020 Pazartesi

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