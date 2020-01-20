Ordu’da trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı

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Ordu’da 1319 Ocak tarihleri arasındaki son bir haftada trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı.

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 26 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 12 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 38 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 68 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 815 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 51 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 13 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.

Toplam bin 26 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldığı denetimlerde 36 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 48 araç trafikten men edildi.

ORDU 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:13

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