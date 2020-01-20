Ordu’da tefeci operasyonu

Ordu’da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalarda, Fatsa ilçesinde bazı şahısların tefecilik yapmak suretiyle haksız kazanç elde ederek vatandaşlarımızı mağdur ettikleri bilgisi alındı. Bunun üzerine Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1417 Ocak 2020 tarihlerinde yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adli işlemleri tamamlanan 5 kişi tefecilik iddiasıyla 1618 Ocak 2020 tarihlerinde adliyeye sevk edildi. 1 kişi serbest bırakılırken 4 kişi hakkında adli kontrol ile yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

ORDU 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:13

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