Ordu’da aranan 59 kişi yakaladı, 11’i tutuklandı

Ordu’da son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs yakalanırken 11’i tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1319 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde haklarında değişik suçlardan aranması olan 59 şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 11’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bu arada aynı tarihlerde yapılan denetimlerde 6 kadına fuhuş yapmaktan, 2 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 8 kişiye dilencilikten, 9 kişiye sarhoşluktan, 2 kişiye gürültü yapmaktan, 2 kişiye kimlik bildirmemekten, 1 kişiye havai fişek atmaktan, 1 kişiye yasak av yapmaktan, 1 kişiye de çalışanlarına ait kimlik bildirimi yapmadığı için Kabahatler Kanunu’na göre idari işlem uygulandı.

ORDU 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:13

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