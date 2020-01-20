Tamir edilen aracın motor testi sırasında takla attılar: 3 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında ilçenin Sahilköy Mahallesi'nden Terme istikametine seyir halinde gitmekte olan Adem K. (34) idaresindeki 06 JR 846 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Havanın yağmurlu olması nedeniyle sürücüsünün kontrol edemediği otomobil yaklaşık 10 metre sürüklenmesinin ardından takla atarak durabildi. Araç içerisinde bulunan Hüseyin Ç. (37), Erhan K. (33) ve sürücü yaralanırken OrduSamsun kara yolu bir süreliğine tek şeritli olarak trafiğe kapatıldı.

Kaza sonrası araç çekiciyle çekilerek olay yerinden kaldırılırken, aracın ise motorunun yapılmasından sonra motor ustaları tarafından test edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ORDU 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:13

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