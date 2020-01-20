Ordu’da ahşap ev alevlere teslim oldu

Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan yangın sonucu ahşap bir ev tamamen kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Küçük Akçekese Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Ergen isimli yaşlı bir şahsa ait tek katlı ahşap bir evde, ev sahibi camide olduğu esnada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, kendi imkanları ile yangına müdahale edip, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevlerin sardığı ev, içerisindeki eşyalar ile birlikte yanarak, kullanılmaz hale geldi. Ahırda bulunan bir büyükbaş hayvan ise yangından kurtarıldı.

Yangın sonucu yaralanan olmazken, jandarma ekipleri konuyla alakalı soruşturma başlattı.

ORDU 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:13

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