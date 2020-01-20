Yaralı kulaklı orman baykuşu tedavi altında

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Ordu’nun Ünye ilçesinde yaralı olarak bulanan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Cevizdere kırsalında kanadından yaralı olarak bulunan ve dünyada nesli tükenmekle karşı karşıya alan kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Doğal ortamında genellikle geceleri küçük kuş türleri ile tarla farelerini avlayarak beslenen yaralı baykuş, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

ORDU 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:13

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