Ordu’da dün vefat eden kişinin ölüm sebebinin domuz gribi olduğu kesinleşti

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Ordu'da aniden hastalanarak hastaneye getirilen ve tedaviye cevap veremeyerek hayatını kaybeden Yener Demir'in (38) kesin vefat sebebi Ankara'ya gönderilen örneklerin tahlili sonucu belli oldu.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri hastanın halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

ORDU 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:12

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