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Bağımlılıkla mücadelede kararlılık vurgusu

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen "2020 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda, bağımlılıkla mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.

Bağımlılıkla mücadelede kararlılık vurgusu

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen "2020 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda, bağımlılıkla mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.
İlçe genelinde bağımlılık ve uyuşturucu konusunda çeşitli önlemlerin alınması için yapılan yılın ilk toplantısı, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda küçük yaştaki çocukların aile iletişimlerinin yanı sıra uyuşturucuyla mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi konuşulurken, kurum amirleri ile yapılan görüşmede ise önlemlerin arttırılması ve koordine edilmesi kararlaştırıldı.
Toplantıda konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Uyuşturucuyla mücadele devletimizin tüm organlarıyla birlikte kararlılıkla sürdürülmektedir. Uyuşturucu arzının engellenmesine ve uyuşturucu kullanımlarının rehabilitasyonlarına yönelik kamu kurum ile paydaşların yaptığı çalışmalar önem arz etmektedir. Bugün Türkiye'de 81 vilayette aynı saatte gerçekleştirmiş olan bu toplantı, en üst düzey katılımlarımızla alınacak kararlarla İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanlığımıza verilecektir. Biz ilimizde yapılan toplantılarda metruk bina tespit ederek yıkımı ve ıslahına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucunun tenha bölgelerde satışa sunulması veya içilmesi konusunda alınacak güvenlik önlemleri ile yapılan çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Cadde, sokak, park alanlarının yeterince aydınlatılmasına, belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurularak kent güvenlik yönetim sistemine entegrasyonun sağlanmasına ilişkin çalışmaları sürdüreceğiz. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşilay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak gençlerimizi etkilemesi muhtemel uyuşturucu maddeler hakkında okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirmelere devam edeceğiz. Gelinen bu konulara ilişkin olarak bir önceki yıl ile kıyaslanması ve alınacak tedbirler gözden geçirilerek 2020 yılında yürütülecek çalışmalarda aralıksız tedbirli şekilde faaliyetlerimiz içerisinde olacaktır" dedi.
Toplantı sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin, 2020 yılında alınacak önlemler konusunda sunumlarını ifade etmelerinin ardından sona erdi.

ORDU

22 Ocak 2020 Çarşamba

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