Domuz gribinden ölen şahsa tedbirsiz defin Ordu’da dün domuz gribi şüphesiyle hayatını kaybeden Yener Demir, normal cenaze prosedürleri uygulanarak toprağa verildi

Ordu'da dün domuz gribi şüphesiyle vefat eden şahsın herhangi bir tedbir alınmadan toprağa verilmesi dikkat çekti.

Ordu'da bir süredir rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılar çeken ve geçen günlerde Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra kentteki Özel Ordu Umut Hastanesine sevk edilen, tedaviye cevap vermeyerek hayatını kaybeden Yener Demir’in (38) cenazesi toprağa verildi. Kesin vefat sebebi Ankara'ya gönderilen örneklerin tahlili sonucu belli olan Demir’in, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre halk arasında domuz gribi olarak bilinen ‘H1N1’ virüsü sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gürgentepe ilçesinde market işleten, evli ve 2 çocuk babası Yener Demir için, öğle namazından önce Gürgentepe Merkez Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Burada cenaze namazı kılınan Demir, ardından da Döşek Mahallesi’ndeki kabristanlığa gözyaşları eşliğinde defnedildi. Cenaze törenine, protokol üyeleri ve Demir’in ailesi ile sevenleri katıldı.



Cenaze önlem alınmadan defnedildi

Öte yandan, domuz gribi nedeniyle hayatını kaybeden Yener Demir’in, riskli durumlarda kullanılan özel kıyafetler, maske ve tabut olmadan normal cenaze prosedürleri uygulanarak defnedilmesi ise dikkat çekti. Yener Demir’in mezarının da kireçlenmediği görüldü.

ORDU 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:12

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