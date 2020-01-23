Doğuştan ay-yıldızlı kuzunun 'yükü' ağır Ordu’da 3 ay önce dünyaya gelen ve üzerinde ay-yıldız ile asker figürleri bulunan kuzuya ‘Şanlı’ adı verildi Çiftçilikle uğraşan kuzunun sahibi Hayrettin Geyikçeli: “İlk defa böyle bir şey gördük, şaşırdık”

Ordu’da 3 ay önce dünyaya gelen ve ‘Şanlı’ adı verilen kuzunun üzerindeki ayyıldız ve asker figürü görenleri şaşırtıyor.

Kumru ilçesi Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde küçükbaş hayvanları bulunan Hayrettin Geyikçeli’nin, 3 ay önce bir kuzusu dünyaya geldi. Kuzunun, sol tarafında beyaz tüylerle oluşan ayyıldız deseni ve askeri andıran şekiller, insanların ilgisini çekti. ‘Şanlı’ adı verilen kuzunun tüyleri uzadıkça desenler az da olsa belirginliğini kaybetse de görenler, “Üzerindeki desenler özenle ayarlanmış gibi. Türk kuzusu böyle şanlı dünyaya gelir, yükü de ağır” yorumunda bulunuyor.



“Ayyıldızı görünce çok şaşırdım”

Kuzunun sahibi Hayrettin Geyikçeli, 3 ay önce dünyaya gelen kuzunun üzerinde doğduğunda ayyıldız ve askere benzeyen bir figür olduğunu söyledi. Geyikçeli, “Siyah olduğu için ayyıldız net bir şekilde belli oluyor. Tüyleri kısa iken daha da belirgindi ama uzadığı için biraz şekilleri bozuldu. Bu dünyaya gelince bizzat yanındaydım, ayyıldızı görünce çok şaşırdık” dedi.

Geyikçeli ayrıca, uygun bir fiyat teklif edilmesi durumunda kuzuyu satmak istediklerini de sözlerine ekledi.

ORDU 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:11

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