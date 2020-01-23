Kadın reisler Ordu’da uzun yıllardır balıkçılık yapan kadınlar, sabahın erken saatlerinde denize açılarak Karadeniz'in hırçın dalgalarına adeta meydan okuyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kadın balıkçıların bulunduğu balıkçı barınağının marina tarzı yeniden düzenleneceğini açıkladı

Ordu’nun Perşembe ilçesi Medreseönü mevkisinde bulunan Okçulu, Kovanlı ve Büyükağız Mahallelerinde uzun yıllardır balıkçılık yapan kadınlar, sabahın erken saatlerinde denize açılarak Karadeniz´in hırçın dalgalarına adeta meydan okuyor. Evde oturmak yerine eşlerine denizde yardım etmeyi tercih eden bu hamarat kadınlar 20 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyor.

Daha çok erkek işi olarak bilinen balıkçılığı ustaca yaparak görenlerin takdirini kazanan balıkçı kadınlar, Karadeniz´in hırçın dalgalarına adeta meydan okuyarak küçük teknelerle açıldıkları denizde eşleriyle birlikte balık avı yapıyor. Denizde hem teknenin kaptanlığını yapan hem de ağları denize bırakarak sabırla balıkların ağlara takılmasını bekleyen kadınların avladıkları balıklar Orduluların sofrasını süslüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Okçulu, Kovanlı ve Büyükağız Mahallelerindeki balıkçı kadınların davetine katıldı. Balıkçı kadınlarla sohbet eden, sıkıntılarını dinleyen Başkan Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çalışmasını başlattığı ve 2010 yılında temelini attırdığı mendireğin bulunduğu alanı da inceledi. Mendireğin inşa edilmesiyle 3 köyün 60 yıllık hayalini gerçekleştiren Başkan Güler, yeni bir çalışma ile balıkçı barınağının marina tarzı yeniden düzenleneceğini açıkladı.



Balıkçı barınağı marina oluyor

Başkan Güler, üç mahallede 72 balıkçı ailesinin ortak kullandığı balıkçı barınağının mendireği için ilk çalışmayı Enerji Bakanlığı döneminde başlattığını, 2010 yılında temelini attıklarını ve balıkçı ailelerinin önemli bir ihtiyacını giderdiklerini hatırlattı. Barınağın yeniden düzenleneceğini belirten Başkan Güler, marina tarzı bir düzeleme ile hem su ürünleri hem de ekoturizm amaçlı bir hale getireceklerini kaydetti.

Başkan Güler, “OkçuluBüyükağızKovanlı Balıkçı Barınağı benim yıllardır üzerinde çalıştığım bir projeydi. Hem bakanlığım döneminde hem de bakanlık sonrasında buradaki çalışmaları hep yakından takip ederek önünü açtık. Burası şu anda yeterli bir durumda değil. Eksiklikleri bulunuyor. Bunları sıfırdan toparlayacağız. Bu barınakta kadın reislerimizin emekleri var. Zor şartlar altında denize çıkıyorlar, balık tutuyorlar. Soğukla dalgayla mücadele ediyorlar. Kadın reislerimiz dünyada sayılı durumdalar. Onlara çağdaş, konforlu ve modern bir ortam hazırlamak istiyoruz. Kadın reislerimiz isteklerini bizlere hazırlayıp gönderecekler. Onların talepleri doğrultusunda bir buçuk sene içerisinde şekillendirmeyi düşünüyoruz. Buraya balıkçı lokantası da açmak istiyoruz. Burayı ekoturizm açısından daha tanınır bir hale getireceğiz” dedi.



60 yıllık hayali gerçekleştirmişti

Ana geçim kaynağı fındıktan sonra balıkçılık olan Kovanlı, Büyükağız ve Okçulu Mahallelerinde 1950’li yıllardan bu yana dile getirilen balıkçı barınağı hayali, inşa edildiği döneme kadar 9 cumhurbaşkanı, 40 başbakan ve 23 vali eskitti.

60 yıl boyunca teknelerini küçük bir koyda tutmaya çalışan balıkçı aileleri Büyükağız mevkisine barınak yapılması için çalmadık kapı bırakmamalarına, hatta yoldan geçen bakanların araçlarının önüne yatmalarına rağmen bu amaçlarına ulaşamadı.

Her iki köy halkının yıllardır siyasilerden söz almasına rağmen bir türlü gerçekleştirilemeyen balıkçı barınağı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yaptığı girişimler neticesinde sonuca ulaştı.

Balıkçı barınağının yapılması için kendi içlerinde bir komisyon kuran üç mahalle halkı, Mehmet Hilmi Güler’in desteğiyle tüm bürokratik işlemleri tamamlayarak 60 yıllık hayallerini gerçekleştirdiler. 2010 yılı Ekim ayında 230 metre uzunluğundaki mendireğin temelinin atılmasıyla bu hayallerine kavuşan mahalle halkı, adeta bayram yaptı.

Bundan sonraki süreçte yapılacak çalışma ile mendirek uzatılırken barınak alanında peyzaj ve mimari çalışmalar gerçekleştirilecek.

ORDU 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:11

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