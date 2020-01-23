Tedavisi tamamlanan şahin doğayla buluştu

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun Ünye ilçesinde 15 gün önce jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak şahin, tedavisi yapılarak doğaya salındı.

7 Ocak tarihinde Ünye'nin Tekkiraz Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne bağlı veterinerlikte tedavi altına alındı. 15 gün süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından iyileşen şahin, Ulubey ilçesinde doğaya bırakıldı.

ORDU 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:40

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.