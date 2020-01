Fatsa’ya 3 bin tonluk yeni su deposu

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, OSKİ Genel Müdürü Murat Us ile Ayazlı Mahallesi'nde yaklaşık maliyeti 5.5 milyon TL olan su deposu ve terfi merkezi yapımı çalışmalarını yerinde inceledi.

3 bin ton kapasiteye sahip yeni depo hem şehir merkezini hem de Aşağıtepe, Yukarıtepe, Yeşiltepe, Sudere Mahallelerini besleyerek, bölgenin su ihtiyacını karşılayacak. Başkan Kibar, bu depo sayesinde ilçedeki kısa süreli su kesintilerinin önüne geçmiş olacaklarını belirterek, “Fatsamızın tüm sorunlarına çözüm üreterek daha yaşanabilir bir Fatsa için çalışıyoruz” dedi.

Başkanı Kibar, ilçe nüfusunun özellikle yaz aylarında artması ile su arızalarından dolayı uzun süreli su kesintilerinin yaşandığını ifade ederek, “Su kesintilerini önlemek amacıyla OSKİ Genel Müdürlüğümüz ile bir çalışma yaptık. İlçemiz Ayazlı Mahallesi'nde kurulacak olan 3 bin metreküplük depo ile birlikte yaklaşık 24 saat boyunca su arızası yaşansa bile 15 bin nüfusun su kesintisini aksatmadan besleyecek bir deponun yapımına başlandı. İnşallah temmuz ayına kadar deponun bitmesi ve hayata geçmesi planlanıyor. Bununla birlikte Dolunay ve Ayazlı Mahallemizde su arızaları ile birlikte kesilen sularımız inşallah kez bir daha kesintiye uğramadan düzenli bir şekilde hizmet verecektir. Ben bu su deposunun hızlı bir şekilde yatırıma alınmasına ihale sürecinin başlamasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e, Fatsa’daki hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Yine OSKİ Genel Müdürümüz Murat Us bu işi çok büyük bir titizlikle takip ediyor, Genel Müdürümüze de ayriyeten teşekkürlerimi sunuyorum, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan inceleme sonrası açıklamada bulunan OSKİ Genel Müdürü Murat Us ise Ayazlı Su Deposunun kazı çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini ifade ederek, “Bu deponun Fatsa için önemi çok büyük. Özellikle Fatsa’daki depo hacimlerinin düşük olmasından dolayı sık sık su kesintisi yaşanıyordu. İnşallah bu depo tamamlandığında su kesintilerine son verilecek. Ayrıca Sudere, Yukarıtepe ve Aşağıtepe Mahallelerinde de su ihtiyacı bu depodan terfi ile sağlanacak. 3 bin metreküplük depo yaklaşık 15 bin kişinin günlük su ihtiyacına tekamül ediyor. Bu depo süreyi 12 saate indirdiğimizde 30 bin kişinin yarım günlük su ihtiyacını kaynaktan herhangi bir beslenme olmadan sağlayabilecek kapasitede. Bu deponun inşaatını inşallah önümüzdeki Haziran ayı sonunda tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

