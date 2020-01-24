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Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü bankacı toplam 4 kişi yaralandı.

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında 3’ü bankacı toplam 4 kişi yaralandı.
Kaza, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’a toplantı için giden ve içerisinde 3 banka yetkilisinin bulunduğu, Adem T. idaresindeki 34 AEC 991 plakalı otomobil ile Yavuz A.'nın kullandığı 61 ABK 558 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası otomobil ve kamyonet sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan bir bankanın şube müdürü Esra Aşık ve Ali Kemal Ş. yaralandı. 112 acil ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralılardan Esra Aşık’ın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Özgür Aşık'ın eşi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

ORDU

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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