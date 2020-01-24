Trabzonlu bankacılar Ordu’da kaza geçirdi

Trabzon’dan toplantıya giden bankacılar Ordu’da trafik kazası geçirdi.

Özel bir bankanın TrabzonAkçaabat Şube Müdürü Esra Aşık ve arkadaşları, Ordu’da yapılacak olan bölge bayi toplantısına giderken trafik kazası geçirdi. Araçta bulunanların tedavi altına alındığı kazada Aşık’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Esra Aşık’ın eşinin Trabzon Büyükşehir Belediye İmar Daire Başkanı Özgür Aşık olduğu öğrenildi.

ORDU 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

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