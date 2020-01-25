ORDU B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi, Elaz\u0131\u011f da meydana gelen depremin ard\u0131ndan b\u00f6lgeye yard\u0131m g\u00f6ndermek i\u00e7in t\u00fcm birimlerini seferber etti.Depremin meydana gelmesinin ard\u0131ndan Ordu B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Hilmi G\u00fcler, sosyal medya hesab\u0131ndan \u00e7a\u011fr\u0131da bulunarak Ordululardan \u00e7ok acil olarak battaniye ve k\u0131\u015fl\u0131k k\u0131yafet deste\u011finde bulunmalar\u0131n\u0131 istedi. Destek kampanyas\u0131 nedeniyle Ordu B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 da acil olarak g\u00f6reve \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131.\u00a0G\u00fcler in sosyal medya \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Ordulular, seferber oldu. Vatanda\u015flar, insani ihtiya\u00e7 malzemelerinin yer ald\u0131\u011f\u0131 yard\u0131m paketleriyle B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesine ak\u0131n etti. K\u0131sa bir zaman i\u00e7erisinde 3 bin adet battaniye, 4 bin adet uyku seti ve 3 bin adet \u00e7ocuk bezi topland\u0131. Kampanyaya Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve Kredi Yurtlar Kurumu da (KYK) katk\u0131da bulundu.Ordu B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi, bu yard\u0131m malzemelerini ta\u015f\u0131yan 1 TIR, deprem b\u00f6lgesinde s\u0131cak yemek ihtiyac\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131na katk\u0131da bulunmak i\u00e7in 1 mobil mutfak TIR ve k\u0131yafet malzemelerinden olu\u015fan 1 TIR olmak \u00fczere toplam 3 TIR\u00b4\u0131 b\u00f6lgeye g\u00f6nderdi.B\u00fcy\u00fck\u015fehir belediyesi ayr\u0131ca geli\u015fmi\u015f malzeme ve te\u00e7hizatlardan olu\u015fan 3 aramakurtarma ekibini de b\u00f6lgeye sevk etti.