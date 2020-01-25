DHA Muhabiri Nedim Kovan'a, 'Yılın Haberi' ödülü

ORDU´da Tv52 televizyonu tarafından düzenlenen `Yılın Başarı Ödülleri´ gecesinde, `Seri katil´ haberiyle `Yılın haberi´ ödülüne layık görülen Demirören Haber Ajansı Ordu muhabiri Nedim Kovan, ödülünü aldı.

Ordu´da uydudan yayın yapan Tv52 televizyonu tarafından `Yılın Başarı Ödülleri´ gecesi düzenlendi. İstanbul´da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri´nde düzenlenen geceye CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu, Cemal Enginyurt, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ilçe belediye başkanları ve seçkin davetliler katıldı.

Tv52 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay, ilk kez düzenledikleri ödül gecesinde organizasyona destek olanlara teşekkür ederek, "Dünyanın her yerinden izleyici çekme başarısı gösteren kanalımız, şimdiye kadar yerel diye tabir edilen hiçbir kanala nasip olmamış oranda büyük bir izleyici portföyüne ulaşmıştır. Bundan sonra da bu başarısını artırarak devam ettirebilmek, milletine,devletine faydalı, adil, eşit, hakkın ve haklının yanında bir yayın organı olabilmek için vargücüyle çalışmaya devam edecektir. Başarılarından dolayı bireyleri ödüllendirip; onure ederken , başarıya ulaşmak için de yarışacak bir toplumu inşaa etmek bu organizasyondaki en büyük hedefimiz olacaktır" dedi.

DHA MUHABİRİNE ÖDÜL

Gecede çeşitli kategorilerde ödül almaya hak kazanan gazetecilere ödülleri verildi. Ordu´da gasp iddiasıyla tutuklanan ve 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddia edilen seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu ile ilgili araştırmaları ve haberiyle `Yılın haberi´ ödülüne layık görülen DHA Ordu muhabiri Nedim Kovan, ödülünü Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci´den aldı.

ORDU 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:10

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