Elbab şehidi Çalışkancı için mevlit

Suriye’nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 2 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı’nın şehadetinin ikinci seneyi devriyesi dolayısıyla ailesi tarafından Mevlidi Şerif okutuldu.

Suriye’nin ElBab bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı için ailesi tarafından Bahçeler Mahallesi’ndeki baba ocağında düzenlenen Mevlidi Şerif programı gerçekleşti.

Okutulan Mevlidi Şerif programına Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar başta olmak üzere kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet mensupları, şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'anı Kerim tilavetinin ardından din görevlileri, Şehit Kerem Çalışkancı ve tüm şehitler için dua okudu. Mevlit sonrasında Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve protokol mensupları, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

ORDU 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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