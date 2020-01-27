Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

ORDU'nun Ünye ilçesinde, sürücü Muammer Yıldıran (54), minibüste direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, öğlenden sonra, ilçe çevre yolundaki Yunus Emre Tüneli'nde meydana geldi. Terme Müftülüğü'nde görevli olan Muammer Yıldıran yönetimindeki 52 LL 079 plakalı minibüsle hareket halindeyken, tünelde, direksiyonun başında kalp krizi geçirdi. Yıldıran minibüsü yol kenarına park ederken, durumu fark eden tünel görevlileri, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yıldıran, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muammer Yıldıran, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



ORDU 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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