Kızıl şahini vurmanın bedeli 11 bin 330 lira

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaralı bulunan Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliğince koruma altına alındı.

Ünye ilçesi Güzelyalı Mahallesi kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kızıl şahin, tedavi altına alındı. Kanadından saçma ile yaralandığı tespit edilen kızıl şahin, Ulubey ilçesi rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı. Şahin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tamamen sağlığına kavuştuktan sonra tekrar doğal ortamına salınacak.

Yetkililer, atmaca, doğan, şahin, kerkenez gibi atmacagiller ve doğangiller familyasından olan tüm türlerin koruma altında olduğunu belirterek, son günlerde Ordu ili genelinde bu türlerde saçma ile yaralanma olaylarının artığına dikkat çektiler. Yetkililer, koruma altındaki bu türleri vuran kişilere vurdukları adet başına 11 bin 330 lira olduğunu bildirdiler.

ORDU 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:08

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