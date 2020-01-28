Ordu’da uyuşturucu operasyonları

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’da uyuşturucuya yönelik mücadele devam ediyor.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Ünye ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve onun etkisiyle hastaneye kaldırılan 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

Altınordu ilçesi otogarında şüphe üzerine durdurulan 1 şahıs üzerinde yapılan aramada 34 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

ORDU 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.