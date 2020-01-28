Ordu’da uyuşturucu operasyonları

Ordu’da uyuşturucuya yönelik mücadele devam ediyor.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Ünye ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve onun etkisiyle hastaneye kaldırılan 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.
Altınordu ilçesi otogarında şüphe üzerine durdurulan 1 şahıs üzerinde yapılan aramada 34 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.
ORDU
28 Ocak 2020 Salı
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