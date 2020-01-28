Ordu polisi sıkı çalışıyor

Ordu’da günübirlik kalınan evler, kiralık araç firmaları ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 6 şahıs yakalandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 2026 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa açıktan alkol tüketmek, 5 şahsa dilencilik, 8 şahsa sarhoşluk, 2 şahsa gürültü, 1 şahsa rahatsız etme, 1 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesi, 2 şahsa kimlik bildirmeme gereğince olmak üzere toplamda 22 şahsa idari işlem uygulandı.

Aynı uygulamalar kapsamında günübirlik kiralanan evler ve kiralık araç firmaların denetlenmesinde 11 günübirlik ev, 14 öğrenci yurdu, 96 kiralık araç firması, 227 umuma açık yer, 42 metruk bina, 2 bin 211 şahıs, 362 araç kontrol edildi. Kontrollerde 6 aranan şahıs yakalandı.

Yine aynı tarihlerde toplamda değişik suçlardan aranması olan 59 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 13’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ORDU 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.