Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı İlyas Edip Sevinç, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) stoklarında bulunan fındığın ihraç edilmesine imkan verecek düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) önceki yıllardan daha erken fiyat açıklayarak hem piyasalarda olabilecek spekülasyonları önlediğini hem de 80 bin ton kabuklu fındık alarak regülasyon görevini başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

2019 yılında 319 bin ton iç fındık ihraç edilerek tüm zamanların rekorunun kırılmış olmasıyla ihracatçıların kendilerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini belirten Sevinç, TMO’nun da son dönemde fındıkta ortaya atılan spekülasyonları önlemede etkin rol oynaması gerektiğini kaydetti.

Sevinç, açıklamasında TMO’nun stoklarında fındığı ihraç edecek düzenlemeler yapılması gerektiğini de belirterek, şu görüşlere yer verdi:

“TMO’nun bu zamana kadar başarıyla yerine getirdiği regülasyon görevi en basit ifade ile fazla fındık bulunan yıllarda piyasadan fındık alarak üretici mağduriyetini önlemek olduğu gibi, fındık arzının kesintiye uğradığı zamanlarda da, ürünlerinde fındık kullanan sanayiciler ile ülkemize milyarlarca dolar döviz girdisi sağlayan ihracatçılarımızın karşılaştıkları zorlukları ve hatta dünyadaki tüm nihai fındık tüketicilerinin mağduriyetini önlemek olmalıdır. Bu çerçevede, artık üretici elinde hemen hemen fındık bulunmadığı için bir üretici mağduriyetine neden olunmayacağı ve ülkemize sağlayacağı döviz geliri de göz önünde bulundurularak TMO stoklarındaki fındığın ihraç edilmesine imkan verecek düzenlemeler yapılmasının her anlamda ülkemiz çıkarları ile örtüşeceği açıktır.”

ORDU 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:08

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