Sağlık memuruna yapılan saldırıya tepki

Ordu’nun Fatsa İlçe Devlet Hastanesinde çalışan sağlık memuruna yapılan saldırıya SağlıkSen Ordu Şubesi üyeleri hastane önünde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Sağlık memurlarının katıldığı basın açıklamasında konuşma yapan SağlıkSen Ordu Şube Başkanı Barış Pamukçu, “Ne yazık ki sağlıkta şiddetin son kurbanı Fatsa Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Cihangir Depe olmuştur. Sağlık çalışanı arkadaşımız kendini bilmez üç, beş kişinin saldırısına uğramıştır. Üzülerek belirtiyorum ki, kendini bilmez hasta yakınları şifa bulmak için geldikleri hastanede, şifayı verecek kişiye serum askısı ile saldıracak kadar hadsizleşmiş ve sağlık personeli arkadaşımızın kafasına 6 dikiş atılmıştır. Bizler, bu tür olaylarla sahada sık sık karşılaşmaktan, saldırıları kınamaktan ve ‘bıçak kemiğe dayandı’ demekten bıktık, usandık. Ama saldırganlar, insanlık dışı hareketlerini yapmaktan bıkmadılar. Çünkü şiddeti uyguladıktan sonra elini kolunu sallayarak çıkacağını, caydırıcı ceza almayacağını biliyorlar. Şiddete maruz kalan arkadaşımız görevi başında, insanımızın sıhhati için mücadele etmeye devam ediyor. Hastaneleri şifa bulma yeri olarak değil de, ring alanı olarak gören bu kişilere tavsiyemiz, enerjilerini başka yerde harcamalarıdır. Devletimiz bize yumruk atmayı değil, şifa vermeyi öğretmiştir. Biz Sağlık çalışanları da, kendini bilmez bu hadsizlerin yaptıkları her saldırı karşısında yılmadan, usanmadan şifa dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.

ORDU 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:08

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