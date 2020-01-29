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Hoynat Adası´na ziyaretçi akını

DHA

TÜRKİYE´de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Ordu´nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor.

TÜRKİYE´de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Ordu´nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor.
Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde denizle karanın birleştiği yerde bulunan Hoynat Adası'nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı tespit edildi. Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Hoynat Adası'nın, kuş gözlemciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olması nedeniyle turizme kazandırılması için de Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi tarafından projeler hazırlanıyor. Tarihte gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları bilinen ada, ev sahipliği yaptığı nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini barındırması nedeniyle 'Önemli Kuş Alanı' olarak belirlendi. Girişlerin yasaklandığı ve kuşların yaşam alanı olarak bırakılan ada, yerli ve yabancı turistlerin de ziyaretçi akınına uğruyor.
'TURİZMİN GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Hoynat Adası´nın her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edildiğini, Karadeniz sahili boyunca birçok eşsiz doğal güzelliğin yanı sıra Hoynat Adası, Yason Burnu ve Timsah adasının da ilgi gördüğünü söyledi. Nesli tükenmekte olan kuşların doğal ortamda üremesi için bir dizi tedbirler alındığını da belirten Güler, "Karadeniz´de ilimiz son yıllarda yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ziyaret ediliyor. Denizle iç içe kentimizde yaylalarımız ve böyle doğal güzelliği olan adalarımızda ilgi çekiyor. Hoynat Adası'da bunlardan biri. Kentimizde yaz kış daha çok turist ağırlamak için tanıtım faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Bölgede hazırlayacağımız projelerle turizmin gelişmesini sağlayacağız" dedi.

ORDU

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:10
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