Yaralı doğana polisler sahip çıktı

ORDU'da silahla vurulduğu belirlenen doğana, polisler sahip çıktı. Tedavisi polis merkezinde yapılan doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´ne teslim edildi.

Altınordu ilçesinde polis ekipleri, polis merkezinin önünde yaralı bir doğan buldu. Polisler, soğuktan titrediği ve bitkin düştüğü görülen, uçamayan doğanı yakalayıp, merkeze götürdü. Silahla vurulduğu belirlenen doğanın ayağındaki yaraya, pansuman yapıldı. Kısa sürede polislerin ilgi odağı olan doğan, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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